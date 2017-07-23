منتج علاج فيروس سى: أبحاث مكثفة للتوصل لدواء مصري رخيص للسرطان - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل(صدى):

أعلن الدكتور شرين حلمى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدوية والمنتجة لعلاج فيروس سى الرخيص، بدء أبحاث مكثفة مع جامعات أمريكية وباحثين مصريين للتوصل إلى دواء مصرى رخيص لعلاج السرطان خلال الثلاث سنوات القادمة .

جاء ذلك فى تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى فرنسا للمشاركة فى فعاليات مؤتمر عالمى حول الجديد فى الأدوية.

وقال “حلمى”: من منطلق الريادة المصرية فى العالم وبعد النجاح الذى تحقق فى التوصل إلى دواء رخيص لعلاج فيروس سى يكون فى متناول الجميع نواصل الأبحاث الخاصة بالتوصل لدواء مصرى رخيص يكون فى متناول جميع المرضى خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث بدأنا هذه الرحلة منذ ثلاث سنوات وسيكون هذا العلاج فتحا كبيرا لأدوية السرطان لأنها ذات تكلفة باهظة لايقدر عليها المرضى ليس فى الدول الفقيرة أو المتوسطة ولكن فى الدول الغنية أيضا وبدأنا هذه الأبحاث الطويلة مع جامعة ميتشيجان الأمريكية ونسعى للتوصل إلى هذا العلاج خلال ثلاث سنوات قادمة وتوفير هذا الدواء الذى سيكون مصريا بنسبة 100% .

وقال رئيس مجموعة فاركو للأدوية : سأعرض تجربة مصر فى علاج مليون مريض من فيروس سى أمام مؤتمر دولى للأمراض الفيروسية يعقد الساعات القادمة فى فرنسا، وذلك ضمن جلسة لشركات الأدوية والتى تصنع الأدوية فى متناول المريض وسنبحث التعاون مابين مصر وأوروبا فى هذا المجال، حيث بدأت مصر فى التعاون مع منظمة ” أطباء بلاحدود ” لتوزيع دواء علاج الإلتهاب الكبدى الوبائى ــ فيروس سى ــ فى الدول الفقيرة فى آسيا وأفريقيا كما حصلها على موافقة ” جلوبال فاوند ” الصندوق الذى يدعمه ” بيل جيتس ” لتوزيع الأدوية فى الدول الفقيرة.