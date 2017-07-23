" النظافة " تقوم بالصيانة الدورية لمقام إبراهيم عليه السلام - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

انطلاقاً من توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله – بالعناية البالغة للحرمين الشريفين وبتقديم أفضل الخدمات لقاصدي البيت العتيق في سبيل أداء مناسكهم وعباداتهم بيسر وطمأنينة.

قامت إدارة النظافة والفرش، بتنظيف وتلميع الإطار الخارجي لمقام إبراهيم عليه السلام، ويشمل ذلك الهيكل المعدني الخارجي الزجاجي والقاعدة الرخامية مع جميع التفاصيل.

وأوضح ذلك مدير الإدارة المهندس محمد بن سليمان الوقداني بالتنسيق مع عمليات الشرطة من خلال العمالة المدربة والمكلفة بذلك بإشراف ومتابعه من الجهة المختصة بإدارة النظافة والفرش.

كما بين سعادة المهندس محمد الوقداني أن المواد المستخدمة هي ماده (الميتاسول) وشاش وفرشاه صغيره وإسفنجة وقناع وواقي وقفازات وغيرها من الأدوات اللازمة والضرورية.

واختتم سعادة المهندس محمد الوقداني شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومعالي نائبه الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم بتوفير أفضل الخدمات لراحة المصلين وضيوف بيت الله الحرام في إطار خطة متكاملة تقوم بها الرئاسة بالاهتمام بجميع شؤون المسجد الحرام وتهيئة مختلف الوسائل لتسهيل أداء عبادتهم في ظل توجيهات القيادة الرشيدة أيدها.