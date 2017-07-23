بالصور.. بدء العمل بتهيئة الطريق البري المؤدي للعراق عبر رفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

باشرت المديرية العامة للطرق بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بفرع الطرق والنقل بمحافظة رفحاء، صباح اليوم العمل على إصلاح الطريق المؤدي إلى الحدود العراقية ( طريق اللاجئين ) بطول ٤٠ كم.

وقد بدأت المعدات بالعمل على تهيئة الطريق وتمهيد الأكتاف وسفلتة الحفر.

وكانت المملكة والعراق أعلنا قبل أيام إعادة فتح منفذين حدوديين بين الدولتين وهما: منفذ جديدة عرعر ومنفذ الجميما الموازي لمحافظة رفحاء.