 بالصور.. بدء العمل بتهيئة الطريق البري المؤدي للعراق عبر رفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

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بالصور.. بدء العمل بتهيئة الطريق البري المؤدي للعراق عبر رفحاء

بالصور.. بدء العمل بتهيئة الطريق البري المؤدي للعراق عبر رفحاء
خالد الضبيبي(صدى):

باشرت المديرية العامة للطرق بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بفرع الطرق والنقل بمحافظة رفحاء، صباح اليوم العمل على إصلاح الطريق المؤدي إلى الحدود العراقية ( طريق اللاجئين ) بطول ٤٠ كم.

وقد بدأت المعدات بالعمل على تهيئة الطريق وتمهيد الأكتاف وسفلتة الحفر.

وكانت المملكة والعراق أعلنا قبل أيام إعادة فتح منفذين حدوديين بين الدولتين وهما: منفذ جديدة عرعر ومنفذ الجميما الموازي لمحافظة رفحاء.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 44 دقيقة

الله يصلح مابين المسلمين ويخرج منهم المجوس الملاعين

[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 44 دقيقة

ويبعد عنهم المجوس الملاعين

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