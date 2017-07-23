بالصور.. بدء العمل بتهيئة الطريق البري المؤدي للعراق عبر رفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. بدء العمل بتهيئة الطريق البري المؤدي للعراق عبر رفحاء
باشرت المديرية العامة للطرق بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بفرع الطرق والنقل بمحافظة رفحاء، صباح اليوم العمل على إصلاح الطريق المؤدي إلى الحدود العراقية ( طريق اللاجئين ) بطول ٤٠ كم.
وقد بدأت المعدات بالعمل على تهيئة الطريق وتمهيد الأكتاف وسفلتة الحفر.
وكانت المملكة والعراق أعلنا قبل أيام إعادة فتح منفذين حدوديين بين الدولتين وهما: منفذ جديدة عرعر ومنفذ الجميما الموازي لمحافظة رفحاء.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يصلح مابين المسلمين ويخرج منهم المجوس الملاعين
alfahd42[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 44 دقيقة
ويبعد عنهم المجوس الملاعين