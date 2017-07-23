⁠⁠⁠⁠⁠العراق وإيران يوقعان اتفاق تعاون دفاعي لمواجهة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

وقع العراق وإيران ، اليوم الأحد، اتفاق تعاون دفاعي وعسكري لمحاربة الإرهاب والتطرف وحفظ أمن الحدود المشتركة.. فيما تلقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم دعوة لحضور مراسيم أداء روحاني لليمين الدستورية في طهران.

وتشتمل مذكرة التعاون، التي وقعها الاحد في طهران العميد حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني ونظيره العراقي اللواء عرفان الحيالي، أسسًا لتعاون دفاعي عسكري واسع، من شأنها تطوير تبادل التجارب في محاربة الإرهاب والتطرف وأمن الحدود والدعم التدريبي واللوجيستي والتقني والعسكري.

وفي ختام مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون الدفاعي العسكري، أكد وزيرا الدفاع الإيراني والعراقي تسريع العمل على تعميق التعاون الدفاعي وتطويره بين البلدين، وأعربا عن الأمل بأن تكون هذه المذكرة انطلاقة نحو تعاون أكثر جدية وعمقاً وفاعلية بين الجانبين.

معروف ان عددًا من المستشارين العسكريين الإيرانيين يقودهم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يوجدون في العراق حاليًا حيث يقدمون المشورة العسكرية للقوات العراقية في حربها الراهنة ضد تنظيم داعش.