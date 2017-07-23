الرئيس التركي يغادر جدة - صحيفة صدى الالكترونية

الرئيس التركي يغادر جدة
غادر الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، جدة اليوم بعد زياره قصيرة للمملكة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدي تركيا وليد عبدالكريم الخريجي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحِر تكفيه الإشارة
امورك مهي طيبه يا اردوغان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30252 ] نشر منذ 2 ساعتين
مع السلامه ,,
هييموو[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يرده