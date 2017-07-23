الرئيس التركي يغادر جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

غادر الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، جدة اليوم بعد زياره قصيرة للمملكة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدي تركيا وليد عبدالكريم الخريجي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .