السياحة في اسطنبول تتسبب في طلاق مواطنة برسالة جوال - صحيفة صدى الالكترونية

السياحة في اسطنبول تتسبب في طلاق مواطنة برسالة جوال
ثلاثة أيام فقط بعد عقد قران مواطنة تجد نفسها مطلقة برسالة جوال أثناء تواجدها بمجمع تجاري لاستكمال حاجات الزواج.
وتعود التفاصيل، وفق مصدر خاص بـ ” صدى ” إلى شرط اشترطه والد الفتاة بعدم سفرهما لخارج المملكة كشرط أساسي وافق عليه الشاب.
وبحسب المصدر، فإن الشاب لم يستطع كباح جماحه بشغفه في السفر وقرر السفر مع أصدقائه في رحلة سياحية لمدينة اسطنبول التركية وإرسال رسالة لزوجته: ” والله ما أقدر على الوفاء بشرط أبوك.. وإنتي طالق .. وإن تراجع أنا راجع ” .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17756 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه ههههههههه
تركيا غيييييييير🤗🤗🤗
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1006 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابوها يتحمل النتيجه ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30252 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهبل وفارغ عقل ,,
,,, مايستاهل من قدره وزوجه بنته ,,
,, ايش ذنب البنت المطلقه ؟ وهل احد يصدقها بأن هذا السبب ( التافه ) هو سبب الطلاق ؟؟
,, ولو جاء واحد يخطبها ، مايعرف القصه ، وقيلت له ، هل يصدق ؟؟
,, بعض الوجيه مايستاهل الا الصياعه طول عمره ,,
نفرات[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي بدا السفر عليك ما يستاهلك يابنت الناس بكره ياخذك معه ويسكر ويدخل عليك اخوياه خليك مع ابوك وارضيه والله لا يعيده لاهو ولا رجعته
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ 2 ساعتين
العوانس واجد والبيوت مليانه واقول للفتاة المطلقه هارد لك .
خالد محاسن[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخسك يا خسيس هذا بداية الاختبار راسب في جميع المواد شاب مستهتر تكفين لا ترجعين له والله ما يستحق انه يكون زوج والله يعوضك خير منه
مغابش[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا مهو وجه زواج خلوه مع اشكالة في تركيا هذا حده
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3799 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالزمن هذا الرجال قليل وخاصة الرجال اللي يقدر بنت الناس والنَّاس الأجاويد اللي اعطوه بنتهم ولكن هذا الحال اغلب الشباب غرقان فيه وهي السفر للمحرمات والاختلاط وبرفقة أصدقاء السوء البنت هي اللي ربحت بالحال هذي خوذي المهر ومتعي عمرك والزواج لو كان خير لك كان الله كتبك لك 🤔🤔🤔 ربي فكك من شخص ما هو كفو
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9525 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا واحد اهبل 😕
كيف زواجه قريب ؟؟؟والغبي رايح مع اصدقائه يتسيح 😥😥
بدل مايكون متحمس للزواج ويشرف ع التجهيزات بنفسه
رايح يتصيع باسطنبول 😕
خيره للبنت والله ؟؟اللي زيه لايعتمد عليه ؟؟
هذا من قروب [زوجوه لاجل يعقل]
الله يخارجنا من هالعينات المضروبه
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9525 ] نشر منذ 1 ساعة
لكن اقول للبنت
خوذي المهر وانبسطي بهالمبلغ
وجايك العوض من غيره
نورة[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 1 ساعة
الشايب ماله حق يتشرط كذا خلاص زوجتهم انتهى .. بعدين ماتعتبر مطلقه فسخ عقد وياما من زميلاتي فسخو العقد وعادي جدا وماتقعد كم اسبوع الا والخطابه عالباب الحياه سهالات لاتعقدونها كله عقد في ناس لاحظت يكبرونها بس بمجتمعي وهو محافظ جدا ومتشددين والله مايفكرون في ذالامور واخوي تزوج وحده كذا ولاسال حتى وش السبب لانه ماصار زواج فعلي .. بتلاقي الارجل والاطلق منه والشايب لايتشرط شروط زي كذا يشترط شي مهم لمستقبل بنته وظيفه دراسه بيت شرعي مهر اما لاتسافرون مش حلوه حتى بحق بنته
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5669 ] نشر منذ 1 ساعة
كفووو ياشنب خشمك🤥👍🏼 واللي هذا أوله ينعاف تاليه ، والجواري ع قفا من يشيل.
وأنتِ كملي تسوقك وخليك عند أبيك الين يجيكم واحد تمشونه ع كيفكم بالريموت.
محايد[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 1 ساعة
أصلا الشايب والله ان ماعنده سالفه وماله شغل
ايش هالشرط اللي زي وجهه
الناس كلها تسافر خارج السعوديه بالأخص اللي توهم متزوجيين
ع تركيا ماليزيا وإندونيسيا
انت بتستر على بنتك والا تتشرط على حرية الخلق
alfahd42[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 51 دقيقة
الاب والزوج من جنبها الله يعين البنت عليهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 50 دقيقة
وخاصه الزوج باين انه مستهتر
همس ~[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يعوضها بخير منه ~
بس الظاهر احرجوه بهالشرط وقت العقد ~
ف اخذها تحدي وسافر ع اقرب رحله ل اسطنبول ✈️
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5669 ] نشر منذ 47 دقيقة
مابقى إلا الحريم يتشرطن ، هذا اللي كان ناقص.
واضح أن الشرط من عندها قال شرط أبيها قال.
ماتبغيه يسافر عشان تكتم أنفاسه من أولتها وتمشي كلمتها ، ولو رضخ لها الشرط مابعده أدهى وأمر.
إذا مادقيت خشمها من البداية لاتلوم إلا نفسك.
الشئ ع أوله والرمح ع أول ركزة .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله.
للأسف عندنا إسباب لفسخ عقود الأنكحة مدعاة للتعجب والسخرية.
في مجتمعنا ، قد لايخلو بيت من مطلقة وعانس.
العقل نعمة والجهل نقمة.
إن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
بعض أولياء الأمور مع تقديري الشديد يحتاج ولاية علية.
كفا تسلطنا وكفا دكتاتورية.
هيمو[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 32 دقيقة
تصرف صبياني غبي واحمق كان سترت على نفسك ومشيت الامور ايش ذنب البنت ترسل لها كذا ..؟ طس جعل روحتك الثانيه ماترجع يارب
abdul[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 29 دقيقة
ربما احد اصدقائه او اقاربه او الحسّاد عمل المقلب وارسل الرسالة دون معرفة الزوج. مفروض تتاكد منه شخصيا بصوته. والا ممكن بعدما يرجع من استمبول يقول ان جواله اختُرق كما فعلوا الخرّاقين بوكالة الانباء القطرية.
Adm[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 29 دقيقة
اهيب ياوجهه وش ذا الشرط
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 29 دقيقة
الحين بفهم (( شرط والد البنت اذااا تزوجوو مايسافرون …ولكن هو ماتزوج وسافر مع اخوياه .؟؟؟ وش دخل الشرط بسفره لحاله.؟؟
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13536 ] نشر منذ 7 دقائق
معقوله !!
alfahd42[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 3 دقائق
احسن لها افتكت من زوج عديم الفائدة مستهتر