السياحة في اسطنبول تتسبب في طلاق مواطنة برسالة جوال - صحيفة صدى الالكترونية

خاص (صدى):

ثلاثة أيام فقط بعد عقد قران مواطنة تجد نفسها مطلقة برسالة جوال أثناء تواجدها بمجمع تجاري لاستكمال حاجات الزواج.

وتعود التفاصيل، وفق مصدر خاص بـ ” صدى ” إلى شرط اشترطه والد الفتاة بعدم سفرهما لخارج المملكة كشرط أساسي وافق عليه الشاب.

وبحسب المصدر، فإن الشاب لم يستطع كباح جماحه بشغفه في السفر وقرر السفر مع أصدقائه في رحلة سياحية لمدينة اسطنبول التركية وإرسال رسالة لزوجته: ” والله ما أقدر على الوفاء بشرط أبوك.. وإنتي طالق .. وإن تراجع أنا راجع ” .