العقاري: يحق التنازل عن التمويل المدعوم للأقارب - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، أن المستفيد من برنامج التمويل المدعوم يحق له التنازل عنه للأقارب من الدرجة الأولى ” الوالدان أوالزوجة أوالأبناء ” .

ويتكفل برنامج التمويل المدعوم بأرباح التمويل 100٪ لجميع أصحاب الدخل الشهري 14 ألف أو أقل، تسهيلاً على المواطنين ولاستيعاب أكبر عدد من المستفيدين.