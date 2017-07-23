 العقاري: يحق التنازل عن التمويل المدعوم للأقارب - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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العقاري: يحق التنازل عن التمويل المدعوم للأقارب

العقاري: يحق التنازل عن التمويل المدعوم للأقارب
نايف السالم(صدى):

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، أن المستفيد من برنامج التمويل المدعوم يحق له التنازل عنه للأقارب من الدرجة الأولى ” الوالدان أوالزوجة أوالأبناء ” .

ويتكفل برنامج التمويل المدعوم بأرباح التمويل 100٪ لجميع أصحاب الدخل الشهري 14 ألف أو أقل، تسهيلاً على المواطنين ولاستيعاب أكبر عدد من المستفيدين.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 2 ساعتين

بيغنيهم الله من دون قرضكم المشبوه ..

[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 3 دقائق

هههههههه اضحك الله سنكم يامسؤلين البنك العقاري احنا شفنا حاجة ههههههه

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