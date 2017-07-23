العقاري: يحق التنازل عن التمويل المدعوم للأقارب - صحيفة صدى الالكترونية

العقاري: يحق التنازل عن التمويل المدعوم للأقارب
أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، أن المستفيد من برنامج التمويل المدعوم يحق له التنازل عنه للأقارب من الدرجة الأولى ” الوالدان أوالزوجة أوالأبناء ” .
ويتكفل برنامج التمويل المدعوم بأرباح التمويل 100٪ لجميع أصحاب الدخل الشهري 14 ألف أو أقل، تسهيلاً على المواطنين ولاستيعاب أكبر عدد من المستفيدين.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 736 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيغنيهم الله من دون قرضكم المشبوه ..
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 3 دقائق
هههههههه اضحك الله سنكم يامسؤلين البنك العقاري احنا شفنا حاجة ههههههه