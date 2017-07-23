الحكومة الإيرانية توزع المخدرات.. والمراجع الدينية: يجوز - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أعدت إيران مشروعا جديدا يسمى بـ ” توزيع المخدرات ” ، يسمح لمدمنيها بتناول المخدرات دون ملاحقة قانونية.

وأشارت مصادر إيرانية إلى أن المشروع جاء من أجل مواجهة المهربين، وفك ارتباط المدمنين بمهربين هذه المواد السامة مع مرور الوقت.

وقال النائب الإيرانى والمتحدث باسم اللجنة القضائية فى البرلمان حسن نوروزى، إن المراجع الدينية وافقت على توزيع المخدرات على المدمنين كما كان يحدث قبل الثورة الإيرانية.

وتابع نوروزى أن المدمنين سيتوجهون إلى النظام لتأمين احتياجاتهم من المخدرات عبر الطرق الرسمية بدلا من أن يحصلوا عليها من المهربين.

وأوضح النائب أن توزيع ” المخدرات الرقيقة ” مثل مادة ” الميثادون ” التى تجيزها الحكومة سيكون قرارا مشتركا بين وزارة العدل ومنظمة مكافحة المخدرات كى يتم تدوين القانون فيما بعد، والتصويت عليه فى البرلمان.