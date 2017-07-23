حركة متطرفة تهدد بتنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أصدر المكتب الاتحادي للجرائم في ألمانيا، تحذير من قيام حركة ” مواطني الرايخ ” اليمينية المتطرفة، من تنفذ أعمال إرهابية في البلاد.

وأوضح التقرير، أن السلطات أجرت في الفترة الماضية تحقيقا مفصلا عن الحركة، التي لا تعترف بالنظام الألماني، مضيفًا أن أعضاء حركة مواطني الرايخ، ارتكبوا في السنوات الأخيرة 13 ألف جريمة، بينها 750 جريمة عنف، و700 جريمة استهدفت موظفين حكوميين.

واستطرد التقرير قائلا، إن ” حركة مواطني الرايخ، تهدد بارتكاب أعمال عنف مفرطة في الفترة المقبلة، تصل إلى حد تنفيذ عمليات إرهابية ” .

وترى الحركة أن ألمانيا دولة محتلة، ودستورها غير صالح لأنه أملي من الحلفاء المنتصرين بالحرب العالمية الثانية (1939-1945) دون استفتاء شعبي عليه.

ويعود تأسيس الحركة إلى ثمانينات القرن الماضي، لكنها ظهرت بقوة على الساحة منذ 2010، ومارس أنصارها العنف بشكل ملفت في 2016.