⁠⁠⁠⁠عباس يتعهد بعدم السماح لإسرائيل بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين(صدى):

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، بعدم السماح لإسرائيل بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى مقرا بصعوبة الأمور.

وقال عباس، ” إننا لن نسمح بتركيب البوابات الإلكترونية على بوابات المسجد الأقصى المبارك لأن السيادة على المسجد من حقنا ونحن من يجب أن يراقب ونحن من يجب أن يقف على أبوابه ” ، مضيفًا “لذلك أخذنا موقفا حاسماً وحازماً، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، وكل أنواع التنسيق بيننا وبينهم ” في إشارة إلى الإسرائيليين.

وأوضح عباس، أن ” الأمور ستكون صعبة جدا، ونحن لا نغامر بمصير شعبنا، ولا نأخذ قرارات عدمية، وإنما قرارات محسوبة، نأمل أن تؤدي إلى نتيجة ” ، مؤكدًا أن ” هذا القرار الذي اتخذناه بوقف جميع أنواع التنسيق سواء الأمني أو غيره ليس سهلا إطلاقا ” .

وربط عباس عودة التنسيق الأمني بتراجع إسرائيل عن قراراتها في المسجد الأقصى قائلا ” لذلك إذا أرادت إسرائيل أن يعود التنسيق الأمني بيننا وبينهم فعليهم أن يتراجعوا عن هذه الخطوات ” .