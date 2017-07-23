⁠⁠⁠⁠عباس يتعهد بعدم السماح لإسرائيل بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

عباس يتعهد بعدم السماح لإسرائيل بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى
تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، بعدم السماح لإسرائيل بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى مقرا بصعوبة الأمور.
وقال عباس، ” إننا لن نسمح بتركيب البوابات الإلكترونية على بوابات المسجد الأقصى المبارك لأن السيادة على المسجد من حقنا ونحن من يجب أن يراقب ونحن من يجب أن يقف على أبوابه ” ، مضيفًا “لذلك أخذنا موقفا حاسماً وحازماً، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، وكل أنواع التنسيق بيننا وبينهم ” في إشارة إلى الإسرائيليين.
وأوضح عباس، أن ” الأمور ستكون صعبة جدا، ونحن لا نغامر بمصير شعبنا، ولا نأخذ قرارات عدمية، وإنما قرارات محسوبة، نأمل أن تؤدي إلى نتيجة ” ، مؤكدًا أن ” هذا القرار الذي اتخذناه بوقف جميع أنواع التنسيق سواء الأمني أو غيره ليس سهلا إطلاقا ” .
وربط عباس عودة التنسيق الأمني بتراجع إسرائيل عن قراراتها في المسجد الأقصى قائلا ” لذلك إذا أرادت إسرائيل أن يعود التنسيق الأمني بيننا وبينهم فعليهم أن يتراجعوا عن هذه الخطوات ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 43 دقيقة
ههههههه وهو يقدر يسوي شي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30252 ] نشر منذ 34 دقيقة
مابيده من الأمر شي ,, المشتكى لله ,,
,, اللهم انصر المناضلين ضد اليهود الخبثاء ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 30 دقيقة
,, اللهم انصر المناضلين ضد اليهود الخبثاء ,, آمين ,,