 استشهاد جندي من حرس الحدود إثر انفجار لغم أرضي بمركز المسيال الحدودي بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

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استشهاد جندي من حرس الحدود إثر انفجار لغم أرضي بمركز المسيال الحدودي بعسير

استشهاد جندي من حرس الحدود إثر انفجار لغم أرضي بمركز المسيال الحدودي بعسير
واس(صدى):

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السابعة من صباح يوم الأحد الموافق 1438/10/29هـ وأثناء قيام إحدى دوريات حرس الحدود بمهامها بمركز المسيال الحدودي بمنطقة عسير، تعرضت لانفجار لغم أرضي مما نتج عنه استشهاد الجندي / عاطي بن مردد بن ساعد الجدعاني ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء .

وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك . والله ولي التوفيق .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 30252 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه برحمته ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه .

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