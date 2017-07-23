استشهاد جندي من حرس الحدود إثر انفجار لغم أرضي بمركز المسيال الحدودي بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

استشهاد جندي من حرس الحدود إثر انفجار لغم أرضي بمركز المسيال الحدودي بعسير
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السابعة من صباح يوم الأحد الموافق 1438/10/29هـ وأثناء قيام إحدى دوريات حرس الحدود بمهامها بمركز المسيال الحدودي بمنطقة عسير، تعرضت لانفجار لغم أرضي مما نتج عنه استشهاد الجندي / عاطي بن مردد بن ساعد الجدعاني ، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء .
وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك . والله ولي التوفيق .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30252 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه برحمته ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه .