باب رزق جميل يوفر 18 ألف فرصة عمل - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة باب رزق جميل للتوظيف، التابعة لمجتمع جميل، عن المساعدة في توفير أكثر من 18,400 فرصة عمل في المملكة، خلال النصف الأول من 2017م.

وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، وسعيها لزيادة فرص العمل لشباب وشابات الوطن، نجحت شركت باب رزق جميل للتوظيف في المساعدة على توفير فرص عمل في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بلغت 10,027 فرصة عمل للإناث و8,436 للذكور.

وحققت المنطقة الغربية أعلى عدد لفرص العمل وصلت إلى 8,085 فرصة عمل تليها المنطقة الشرقية بعدد 3,750 فرصة عمل ثم المنطقة الوسطى بعدد 3,072 فرصة عمل.

ومن أبرز القطاعات التي حصدت أعلى نسبة من فرص العمل هي قطاع المبيعات، وخدمة العملاء، والوظائف المتنوعة، حيث ساعدت الشركة في توفير10,170 فرصة عمل للإناث والذكور خلال النصف الأول من السنة.

كما سعت الشركة في توظيف المرأة السعودية في إطار التزام كل من باب رزق جميل للتوظيف ومجتمع جميل في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030.

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أعلنت شركة باب رزق جميل للتوظيف، التابعة لمجتمع جميل، عن المساعدة في توفير أكثر من 18,400 فرصة عمل في المملكة، خلال النصف الأول من 2017م.

وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، وسعيها لزيادة فرص العمل لشباب وشابات الوطن، نجحت شركت باب رزق جميل للتوظيف في المساعدة على توفير فرص عمل في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بلغت 10,027 فرصة عمل للإناث و8,436 للذكور.

وحققت المنطقة الغربية أعلى عدد لفرص العمل وصلت إلى 8,085 فرصة عمل تليها المنطقة الشرقية بعدد 3,750 فرصة عمل ثم المنطقة الوسطى بعدد 3,072 فرصة عمل.

ومن أبرز القطاعات التي حصدت أعلى نسبة من فرص العمل هي قطاع المبيعات، وخدمة العملاء، والوظائف المتنوعة، حيث ساعدت الشركة في توفير10,170 فرصة عمل للإناث والذكور خلال النصف الأول من السنة.

كما سعت الشركة في توظيف المرأة السعودية في إطار التزام كل من باب رزق جميل للتوظيف ومجتمع جميل في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030.