تورط المتحدث السابق للبيت الأبيض في تهمة سرقة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير صحفية،أن المتحدث السابق باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، ، متهم بسرقة ثلاجة صغيرة من الرئاسة.

وكان المتحدث تقدم باستقالته الجمعة الماضىية، متهم بسرقة ثلاجة صغيرة من مكتب موظفين صغار فى البيت الأبيض، وفق لما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية.

وقالت الصحيفة أنه بعد أقل من شهر من بدء عمله فى البيت الأبيض، فبراير الماضى، قرر سبايسر على ما يبدو أنه بحاجة إلى ثلاجة. وأفيد أنه أرسل أحد كبار مساعديه إلى مكتب لصغار الموظفين للمطالبة بإعطائهم ثلاجة صغيرة، إلا أنهم رفضوا، مضيفة أن سبايسر لم ييأس بعد، فبعد إنصراف الموظفون من عملهم فى حوالى الساعة الثامنة مساءا من اليوم نفسه، أفاد مسؤولا فى البيت الأبيض أنه رأى سبايسر حاملا الثلاجة.

وأكدت أن البيت الأبيض لم يرد على الفور على طلبهم للتعليق على صدق الرواية.

واستقال سبايسر، قبل يومين، احتجاجا على تعيين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مديرا للاتصالات فى الإدارة الأمريكية. حيث تم تعيين ” انتونى سكاراموتشى ” مديرا جديدا للاتصالات فى البيت الأبيض، فى محاولة من ترامب لتنظيم فريق عمله الرئاسى الذى يواجه أزمات متلاحقة.