الجيش اليمني يحذر من استخدام المليشيات للصيادين في أنشطة عسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر في جمعيات الصيادين اليمنيين في الحديدة، عن استخدام مليشيات الانقلاب الحوثية للصيادين واجبارهم على الإبحار وتجاوز النقاط المحددة لهم؛ وذلك لإرباك القوات البحرية للتحالف والتسلل عبر قوارب صيد لتنفيذ عمليات حربية.

وأشارت المصادر، إلي أن قوارب تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية كانت تسير على بعد مسافة قريبة من قوارب الصيادين في محاوله لإستهداف إحدى القطع البحرية التابعة للتحالف قبالة الخوخة الجمعة، وتم التعامل مع محاولة الاختراق وإفشالها.

وأطلقت هيئة الأركان اليمنية، تحذيرًا للصيادين اليمنيين بعدم تجاوز المياه الإقليمية اليمنية والابتعاد عن السفن العسكرية التابعة للتحالف العربي المتواجدة قبالة السواحل اليمنية.

وأكدت هيئة الأركان في بيانها، أن أي خروج للصيادين اليمنيين بقواربهم وسفنهم خارج حدود 12 ميلا بحريا أو أي اقتراب لقوارب الصيد من السفن العسكرية سيتم التعامل معه كأهداف معادية.