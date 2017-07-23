⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. فيل يسرق كاميرا من مرشد سفاري - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

في واقعة نادرة ما تحدث في العالم، استولى فيل على كاميرا جوبرو وضعت بواسطة مرشد سفاري، لمراقبة الفيلة وحياتها بالقرب من الماء.

و ثبت مرشد السفاري فرانك دو بير 21 عاماً كاميرته على نهر جاف كان يشرب منه الفيلة عندما مرّ فيل بالمنطقة الواقع بها الكاميرا، وحملها متفحصاً إياها ثم سار بها عدة أمتار قبل أن يتخلى عنها، وفق لما نشرته صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية.