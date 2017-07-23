⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. فيل يسرق كاميرا من مرشد سفاري - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فيل يسرق كاميرا من مرشد سفاري
في واقعة نادرة ما تحدث في العالم، استولى فيل على كاميرا جوبرو وضعت بواسطة مرشد سفاري، لمراقبة الفيلة وحياتها بالقرب من الماء.
و ثبت مرشد السفاري فرانك دو بير 21 عاماً كاميرته على نهر جاف كان يشرب منه الفيلة عندما مرّ فيل بالمنطقة الواقع بها الكاميرا، وحملها متفحصاً إياها ثم سار بها عدة أمتار قبل أن يتخلى عنها، وفق لما نشرته صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30252 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا ماهو حرامي على شان يسرق ,,
,, هذا الفيل المليح يبي ياخذ صورة سلفي ,, اخذ الصوره وترك الكمره ، مايعرف يردها في مكانها ,,
,, فيل ذو اخلاق حميده ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 782 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو محمد
😂😂😂😂الله يسعدك جبتها صح
alfahd42[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 13 دقيقة
هههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 13 دقيقة
اكيد انه تصور
alfahd42[ عدد التعليقات: 8738 ] نشر منذ 12 دقيقة
زعلان يقول ليه ماصوروه