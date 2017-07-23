غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ليرة على المتلاعبين بسوق الذهب في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

وصلت الغرامة المالية التي فرضتها سوريا على المتلاعبين بسوق الذهب إلى مليوني ليرة سورية، وقد ترتفع إلى 5 ملايين ليرة في حال كانت الكمية كبيرة، بالإضافة إلى مصادرة البضاعة.

وصرح غسان جزماتي، رئيس جمعية الصاغة في دمشق، أن الغرامة فرضت بعد أنباء عن قيام عدد من الصاغة بابتكار طريقة جديدة للغش والتلاعب للتهرب من دفع الضريبة المستحقة على الدمغة في الجمعية.

وطالب جزماتي، المواطنين من التأكد عند شراء الأقراط من أن القطعتين مدموغتان بدمغة جمعية الصاغة.

وقال جزماتي: ” إن الجمعية شكلت لجنة للكشف على المتقدمين للانتساب إليها والتأكد من مكان المحل الذي يملكه وباقي الثبوتيات المطلوبة، لمنع أي كان من استغلال انتسابه لجمعية الصاغة واستغلال ذلك بالتهريب ” .

وأشار جزماتي إلى أن الجمعية سعرت الذهب وفق السعر الوسطي للدولار عند527 ليرة، إذ تم تسعير جرام الذهب عيار 21 بـ 18800 ليرة سورية، وذلك بالتوازي مع ارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالميا بمعدل 20 دولارا عن نهاية الأسبوع الماضي مسجلة 1255 دولارا.