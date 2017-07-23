ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات بعد إطلاقهما النار في حائل - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأنه في مساء يوم السبت الموافق ٢٨/ ١٠ / ١٤٣٨هـ تبلغت غرفة العمليات الموحدة بشرطة منطقة حائل بوجود إطلاق نار بإحدى الاستراحات بمدينة حائل .

وأشار إلى أن الجهات الأمنية انتقلت على الفور للموقع، وباتخاذ الإجراءات اللازمة، أسفرت عن ضبط شخصين سعوديي الجنسية بالعقد الثالث من العمر وتم ضبط شنطة بها 21 قطعة تشبه مادة الحشيش المخدر.

وأوضح أنه تم إحالتهما لجهة الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم.