فيصل بن تركي: ما نقدمه لجماهير الوفاء هو لإسعادها دون شك - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، عن جاهزيته لشراء النادي، في حال اعتماد نظام الخصخصة، موضحا أن هدف النادي لا يقل عن تحقيق لقب الدوري.

وأكد بن تركي، في مؤتمر صحفي بمصر على هامش البطولة العربية للأندية، أنه على استعداد كامل للدخول في معترك التكتلات من أجل شراء نادي النصر.

كما وعد جماهير النصر بمزيد من العمل لتحقيق طموحات الفريق، حيث قال: ” ما نقدمه لجماهير الوفاء هو لإسعادها دون شك ” .