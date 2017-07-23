فيصل بن تركي: ما نقدمه لجماهير الوفاء هو لإسعادها دون شك - صحيفة صدى الالكترونية

فيصل بن تركي: ما نقدمه لجماهير الوفاء هو لإسعادها دون شك
أعلن الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، عن جاهزيته لشراء النادي، في حال اعتماد نظام الخصخصة، موضحا أن هدف النادي لا يقل عن تحقيق لقب الدوري.
وأكد بن تركي، في مؤتمر صحفي بمصر على هامش البطولة العربية للأندية، أنه على استعداد كامل للدخول في معترك التكتلات من أجل شراء نادي النصر.
كما وعد جماهير النصر بمزيد من العمل لتحقيق طموحات الفريق، حيث قال: ” ما نقدمه لجماهير الوفاء هو لإسعادها دون شك ” .
صوت الوطن[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
حيث قال: ” ما نقدمه لجماهير الوفاء هو لإسعادها دون شك ” .
يأخي جمهورك مثل الشعب المصري مع من غلب …
باي باي انتهت البطولات تحتاجون 32 سنة لتحقيق بطولة خليها مع الرؤية 2030 . ممكن تتطلعون ببطولة فيصل بن فهد او بطولة درواز الناصرية او بطواة رمضانية . الللاعبين يريدون حقوقهم ورواتبهم المتآخرة منذ استلامك النادي . وشعارهم ( أدفع وخذ )