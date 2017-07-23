⁠⁠⁠⁠⁠الصحة توجه نصائح لمرضى التخثر الوريدي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وجهت وزارة الصحة عدة نصائح طبية للحالات التي تعاني من التخثر الوردي، مؤكدة أهمية استشارة الطبيب قبل السفر خاصة في رحلات السفر الطويلة .

وقالت الصحة، عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر، إن الإكثار من شرب السوائل والتقليل من الكافيين وممارسة تمارين الأرجل أثناء الجلوس كل 20 دقيقة والمشي والحركة كل ساعة وارتداء ملابس مريحة تقي الشخص من التخثر الوريدي.

وأوضحت من خلال حملتها التوعوية (سافر بصحة)، أن أهم العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة هي الميل الوراثي إلى التجلط والحمل أو الولادة والبدانة وكبر السن وإصابات سابقة بالتخثر الوريدي .

وأشارت إلى أن التخثر الوريدي عبارة عن تكون جلطة دموية (تخثر) في وريد عميق وغالباً تكون في وريد الساق حيث تزيد احتمالية الإصابة به في الرحلات الطويلة (4 ساعات أو أكثر) .