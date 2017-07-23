طالب بريطاني يحصل على جائزة خاصة لابتكاره بطاقة بنكية - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

حصل الطالب البريطاني ليام توكوود على جائزة خاصة، عن تصميمه بطاقة بنكية فريدة من نوعها، تتغير معالم الوجه المرسوم عليها، كلما أنفق حاملها المزيد من النقود.

ويهدف هذا التصميم إلى مساعدة الناس على توفير النقود، حيث تعبس البطاقة في وجه صاحبها، عندما يبدأ بكسر ميزانيته المعتادة، بحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية.وتضم بطاقة “ إي موت ” صورة لوجه على الناحية العليا اليمنى منها، وتتغير تعابير هذا الوجه من الابتسام، إلى الحزن، ومن ثم العبوس والغضب، اعتماداً على المبلغ الذي ينفقه صاحبها.

ولا تزال البطاقة بحاجة إلى بعض التطوير، وهي مرتبطة مع تطبيق هاتفي، يساعد المستخدمين على إدارة شؤونهم المالية.

وحصل ليام الذي يدرس التصميم في جامعة ديربي على الجائزة الأولى، في مسابقة الجمعية الملكية للقنون والتصميم، وذلك بعد أن نال ابتكاره استحسان لجنة التحكيم ومدراء البنوك.