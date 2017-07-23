معارض سوري لـ " صدى " : لا قوات مصرية فى الغوطة الشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

عمرو محمد(صدى):

كذب عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري المعارض وعضو لجنتى مؤتمرى الرياض والقاهرة قاسم الخطيب ماتردد عن ادخال قوات مصرية لمراقبة الهدنة في الغوطة الشرقية.

وقال الخطيب لـ ” صدى ” : لايوجد بند في اتفاق الهدنة يشير الى ذلك مؤكدًا أن الشرطة العسكرية الروسية هي التي تتواجد فى ممرات الغوطة الشرقية بريف دمشق للفصل ومراقبة الهدنة.

كما نفى الخطيب مشاركة ممثلين عن نظام بشار الأسد فى مفاوضات الهدنة .. وقال : المفاوضات اقتصرت على رئيس تيار الغد أحمد الجربا وممثلين عن الحكومة المصرية ووزارة الدفاع الروسية والكتائب العسكرية المعتدلة المتواجدة في المنطقة ومثلت في المفاوضات بعسكريين وسياسيين.