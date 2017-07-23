بالصور.. تفاصيل مشادة سما المصري مع أمن ضريح جمال عبد الناصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تزامنًا مع الذكرى الخامسة والستون، على ثورة 23 يوليو المجيدة، تنظم أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ومحبيه من أحزاب التيار الناصري زيارة ميدانية بمقر الضريح بمنطقة منشية البكري في ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، واللافت للأنظار، هو زيارة الفنانة الاستعراضية سما المصري لمقر ضريح ” عبد الناصر ” ، وحرصها على التقاط صور تذكارية مرتدية الحذاء وهو ما تسبب في مشادة مع قوات الأمن.

وبدأت الواقعة حينما أرادت سما المصرى التقاط صورة تذكارية بجوار الضريح، ما تسبب فى غضب أمن الضريح الذين طالبوها بعدم التقاط الصور بحجة أن للميت حرمة ولا يجوز الوقوف فوق ضريحه بالحذاء، وعلى الفور خلعت ” سما ” حذاءها، ولكن الأمن أصر على منعها من التقاط الصور.

وتدخلت قوات الأمن الموجودة بالمكان لتنسحب سما المصرى بعد موجة غضب واعتراض من المواطنين الموجودين فى الضريح للاحتفال بذكرى الثورة.