تونس تعقد غدًا الدورة 35 للمؤتمر السنوي للبعثات الدبلوماسية - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

تنظم وزارة الخارجية التونسية غدًا الإثنين، الدورة 35 للمؤتمر السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التي تنظمها وزارة الشئون الخارجية تحت شعار ” الدبلوماسية الاقتصادية: التعاون التونسي الإفريقي نموذجا ” .

ويشمل برنامج هذه الدورة بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر عام ندوات إقليمية ودولية تمتد على مدى يومين بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة التونسية وممثلي المؤسسات الوطنية.

ويشارك رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، فى افتتاح أعمال المؤتمر العام يوم الأربعاء القادم بدار الضيافة بقرطاج في حين يشهد الرئيس الباجي قائد السبسي فى اختتام أعمال المؤتمر العام بقصر قرطاج.