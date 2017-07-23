بريطانيا: وفاة شاب ضربًا على يد شرطي - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، مصرعه بعد نقله إلى المستشفى، إثر تعرضه للضرب على يد شرطي تحت أعين كاميرات المراقبة.

وكان عدد من البريطانيون، تداولو على نطاق واسع تسجيل الفيديو المسرب الذي يظهر فيه الشرطي والشاب، فيما ليس مؤكداً إن كانت وفاة الشاب لها علاقة بالضرب الذي تعرض له على يد رجل الأمن.

وفي التفاصيل التي نشرتها أغلب وسائل الإعلام المحلية في بريطانيا صباح الأحد فإن الشاب يُدعى راشان تشارلز ويبلغ من العمر 20 عاماً، وكان قد تم نقله إلى مستشفى ” رويال لندن هوسبيتال ” بعد أن حصلت المشاجرة بينه وبين رجل الشرطة داخل محل تجاري وهي المشاجرة التي تمكنت كاميرا المراقبة من التقاطها، لكن المفاجأة كانت أن الشاب فارق الحياة فجر الأحد.

وقالت الشرطة، إن المشاجرة حدثت عن الساعة الواحدة و45 دقيقة من ظهر يوم السبت الماضي، وتم نقل الشاب إلى المستشفى وفارق الحياة بعدها بساعات، فيما أعلنت شرطة العاصمة لندن عند الساعة الثالثة من فجر الأحد أنها فتحت تحقيقاً مستقلاً بالحادثة، لتحديد إن كانت الوفاة لها علاقة بالضرب الذي تعرض له الشاب أم لا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن ” الشاب دخل محلاً تجارياً في شارع كنجزلاند، حيث شوهد هناك يحاول ابتلاع شيء ما، لكن رجل الشرطة تدخل على الفور محاولاً منع الشاب من إيذاء نفسه، لكنه لم يتمكن من استخراج ما تم ابتلاعه، وتم نقله إثر ذلك إلى المستشفى ” .