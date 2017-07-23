مصادر: تركيا أرسلت 214 طائرة وشاحنة لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

مصادر: تركيا أرسلت 214 طائرة وشاحنة لقطر
كشفت عدة مصادر، اليوم الأحد، عن أن الصادرات التركية لقطر عقب الموقف الموحد لدول الرباعى العربى من الدوحة على خلفية دعمها للإرهاب، سجلت ارتفاعا بنسبة 51.5% خلال يونيو بمقارنة بالشهر السابق عليه، وأن أنقرة أرسلت 214 طائرة وشاحنة للإمارة.
وأوضحت المصادر، أن تركيا أرسلت منذ اشتعال الأزمة فى 5 يونيو الماضى 197 طائرة شحن و17 شاحنة وسفينة إلى قطر لتلبية احتياجاتها اليومية من السلع والمواد الغذائية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 4 ساعات
مصيرك ترجع
abdul[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ، ان المقاطعة لا تشمل الماء والهواء، ، والباقي ممكن يعوض من تركيا وايران وعمان.