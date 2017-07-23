مصادر: تركيا أرسلت 214 طائرة وشاحنة لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

كشفت عدة مصادر، اليوم الأحد، عن أن الصادرات التركية لقطر عقب الموقف الموحد لدول الرباعى العربى من الدوحة على خلفية دعمها للإرهاب، سجلت ارتفاعا بنسبة 51.5% خلال يونيو بمقارنة بالشهر السابق عليه، وأن أنقرة أرسلت 214 طائرة وشاحنة للإمارة.

وأوضحت المصادر، أن تركيا أرسلت منذ اشتعال الأزمة فى 5 يونيو الماضى 197 طائرة شحن و17 شاحنة وسفينة إلى قطر لتلبية احتياجاتها اليومية من السلع والمواد الغذائية.