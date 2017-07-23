 مصادر: تركيا أرسلت 214 طائرة وشاحنة لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

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مصادر: تركيا أرسلت 214 طائرة وشاحنة لقطر

مصادر: تركيا أرسلت 214 طائرة وشاحنة لقطر
أنقرة(صدى):

كشفت عدة مصادر، اليوم الأحد، عن أن الصادرات التركية لقطر عقب الموقف الموحد لدول الرباعى العربى من الدوحة على خلفية دعمها للإرهاب، سجلت ارتفاعا بنسبة 51.5% خلال يونيو بمقارنة بالشهر السابق عليه، وأن أنقرة أرسلت 214 طائرة وشاحنة للإمارة.

وأوضحت المصادر، أن تركيا أرسلت منذ اشتعال الأزمة فى 5 يونيو الماضى 197 طائرة شحن و17 شاحنة وسفينة إلى قطر لتلبية احتياجاتها اليومية من السلع والمواد الغذائية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 4 ساعات

مصيرك ترجع

[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله ، ان المقاطعة لا تشمل الماء والهواء، ، والباقي ممكن يعوض من تركيا وايران وعمان.

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