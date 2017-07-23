صحة جازان تنفي عدم استلام جثة مقيم - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بمنطقة جازان نبيل غاوي، عدم صحة ما تم تداوله بمقطع الفيديو الذي أفاد بعدم توفر إمكانية بثلاجة الموتى، مؤكداً توفرها بداخل المستشفى متوعداً باللجوء إلى الجهات الرسمية لاتخاذ اللازم حيال التصوير لانتهاك الخصوصية والإساءة لمنشأة حكومية.

وقال الغاوي، إنه في مساء السبت قدم مواطن بسيارته الخاصة إلى باب الطوارئ يحمل معه جثة مقيم توفي بداخل منزله حيث أصر على إيداع الجثة بداخل الثلاجة، وتم إبلاغه بضرورة استكمال الإجراءات الرسمية من قبل الجهات المختصة وأثناء إستكمال إجراءات استقبال الحالة والتنسيق لذلك قام المرافق بالتصوير.

وتابع :بأن الحالة وصلت إلى طوارئ المستشفى في تمام الساعة ١٠:١٠م وتم إجراء الكشف الطبي على الحالة في تمام الساعة ١٠:٢٨م، ثم تم إيداعها في الثلاجة وفقاً للتقارير الخاصة بالحالة، مؤكدًا أنه أثناء وصول الحالة كان هناك عدد ٧٩ درجا شاغرا.