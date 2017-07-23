أكبر بنك في العالم يتعرض لفضيحة تسريب بيانات 50 ألف عميل - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تعرض بنك Wells Fargo الشهير ” متعدد الجنسيات ” لفضيحة كبرى، حيث سرب عن طريق الخطأ آلاف الوثائق الحساسة، وأرسل عن غير قصد حوالى 1.4 جيجا بايت من بيانات الملفات إلى ” جارى سيندربراند ” المستشار المالى والذى كان قد استدعى البنك للمحكمة كجزء من دعوى تشهير ضد أحد موظفى البنك السابقين، وفق لتقرير جديد.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فرغم أن 1.4 جيجا بايت من البيانات قد لا تبدو كبيرة، إلا أنها تشتمل على الأقل على بيانات ما يصل إلى 50 ألف عميل، حيث تضم هذه البيانات أسمائهم وأرقام الضمان الاجتماعى والمعلومات المالية الحساسة مقترنة بتفاصيل مالية، مثل حجم محافظهم الاستثمارية والرسوم التى يفرضها البنك عليهم، وذلك على حسب ما أكدته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، مشيرة إلى أن هذه البيانات تضم مجموعة أغنياء Wells Fargo، مع محافظ استثمارية تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.

وقد تم إرسال هذه البيانات إلى ” سيندربراند ” عن طريق ” أنجيلا أ. توريانو ” ، المحامية بـ Bressler, Amery & Ross وهى شركة محاماة خارجية استعان بها البنك، وكان من المفترض أن تقوم المحامية بفحص الوثائق كجزء من القضية، وضمان عدم تلقى ” سنديربراند ” سوى عدد قليل من الرسائل الإلكترونية والملفات المتعلقة بالقضية.

وقالت ” توريانو ” أنها طلبت من سيندربراند ومحاميه إعادة البيانات، تجنبا لوضع ” Wells Fargo ” فى المزيد من المتاعب، وحتى الآن ليس من الواضح ما إذا كان ” سيندربراند ” سوف يوافق على طلب ” توريانو ” أم لا، إلا أن محاميه قال أن المدعى يعتزم الحفاظ على السرية فى الوقت الحالى حيث يقيم حقوقه ومسؤولياته القانونية ” .