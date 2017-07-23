⁠⁠⁠⁠⁠" البحرية المصرية " تنقذ لنشًا سياحيًا من الغرق - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلن المتحدث العسكري المصري، أن القوات البحرية تمكنت من إنقاذ لنش سياحي من الغرق أمام ساحل مدينة الغردقة في جنوب سيناء.

وأضاف في بيان، الأحد: ” فى إطار جهود القوات البحرية المصرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كل السواحل البحرية، وبناءً على الاستغاثة الواردة حول تعطل أحد اللنشات السياحية يدعى (freedom) وتعرضه للغرق أمام ساحل مدينة الغردقة بمسافة (4) أميال بحرية وسط ظروف جوية بالغة الصعوبة ” .

وأضاف: ” صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بتوجيه إحدى وحدات الإنقاذ التابعة للقوات البحرية لتقديم المعاونة والإنقاذ، وتمكنت من إخلاء 10 أفراد منهم 3 أفراد من طاقم اللنش، وسحب اللنش إلى ميناء الغردقة، وتقديم الرعاية الطبية والإدارية للطاقم والركاب ” .