شبيه عمرو دياب يُثير جدلاً على الانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب تميز بملامح شبيهة جداً بالنجم عمرو دياب الى حد كبير ، ما اثار جدلا واسعاً بين المتابعين .

وأطلق المستخدمون عبر تعليقاتهم لقب ” شبيه الهضبة ” على الشاب الذي يعتبر هذا أول ظهور له كشبيه لدياب.

ولفتت تعليقات المستخدمين الذين تداولوا الصورة الى الشبه الكبير مع دياب، بخاصة لون البشرة وشكل العيون والشعر، في حين أشار معلقون آخرون الى ان الشبه يتفاوت بين صورة وأخرى.