تحذيرات هامة من الأجهزة المتصلة بـ " يو.إس.بي " - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

نصح خبراء في مجلة (سي.تي) الألمانية المتخصصة في مجال الكمبيوتر بعدم توصيل الأجهزة الإلكترونية (يو.إس.بي) بجهاز الكمبيوتر المحمول أو المكتبي الخاص بك بشكل مباشر خاصة إذا كانت هذه الأجهزة مجهولة المصدر، نظراً لان هذه النوعية من الأجهزة قد تحدث درجة من التشويش الكهربائي تفوق الحد المسموح به بالنسبة لمنافذ (يو.إس.بي) ويبلغ خمسة فولت.

كما حذر الخبراء من أن النبضات الكهربائية التي تنبعث من هذه الأجهزة يمكن أن تتلف جميع منافذ (يو.إس.بي) في الكمبيوتر الدفتري، وأضافوا أنه من الأفضل توصيل هذه الأجهزة بمصادر كهرباء مستقلة بمعزل عن الكمبيوتر.

ويرى الخبراء أيضاً أنه من الأفضل كذلك عدم توصيل بطاقات الذاكرة مجهولة المصدر بجهاز الكمبيوتر، لأن هناك نوعيات من بطاقات (يو.إس.بي) يطلق عليها اسم “ كيل ستيكس ” وتنطوي على خطورة كبيرة، لأنها مصممة لتوصيل كمية كبيرة من الكهرباء إلى الكمبيوتر عبر كابلات البيانات، مما قد يؤدي إلى إتلاف الجهاز، كما أن بطاقات الذاكرة التقليدية قد تحتوي على فيروسات أو برامج مؤذية.