رجال المملكة يتضامنون مع مواطن قطري للبحث عن شقيقة على تويتر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بعد مطالبة مواطن قطري في تغريدة للمساعدة في البحث عن شقيقة الصغير المتغيب بإحدى غابات تركيا، على الفور اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة دعماً وتعاطفاً عقب مع المواطن.

وحل الوسم #طفل قطري مفقود بتركيا بالمرتبة الثانية بالمملكة كأحد اكثر المواضيع تداولاً بالمنطقة ما بين تغريدة سعودية واُخرى قطرية وما بين دعاء ومناشدة بالبحث عنه كشفت فيه علاقة الأخوة والمحبة بين الشعب السعودي والشعب القطري رغم الخلاف السياسي بين البلدين .

‏وتفاعل مواطن من المملكة وعلق على الهاشتاق قائلا: ” والله العظيم أسعدني الكلام الطيب بين الشعب السعودي والشعب القطري في هذا الهاشتاق .

‏كما علق أحد المواطنين القطريين بالهاشتاق قائلا ” فزعتكم ي أهل السعودية بالتاق بحد ذاتها سعادة ، الله يصلح الأمور وترجع طبيعية مثل ما كانت ، وترانا نحبكم ” ولا يزال الوسم متصدراً بالسعودية رغم العثور على الطفل القطري بصحة جيدة من قبل الشرطة التركية .