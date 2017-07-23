رجال المملكة يتضامنون مع مواطن قطري للبحث عن شقيقة على تويتر - صحيفة صدى الالكترونية

رجال المملكة يتضامنون مع مواطن قطري للبحث عن شقيقة على تويتر
بعد مطالبة مواطن قطري في تغريدة للمساعدة في البحث عن شقيقة الصغير المتغيب بإحدى غابات تركيا، على الفور اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة دعماً وتعاطفاً عقب مع المواطن.
وحل الوسم #طفل قطري مفقود بتركيا بالمرتبة الثانية بالمملكة كأحد اكثر المواضيع تداولاً بالمنطقة ما بين تغريدة سعودية واُخرى قطرية وما بين دعاء ومناشدة بالبحث عنه كشفت فيه علاقة الأخوة والمحبة بين الشعب السعودي والشعب القطري رغم الخلاف السياسي بين البلدين .
وتفاعل مواطن من المملكة وعلق على الهاشتاق قائلا: ” والله العظيم أسعدني الكلام الطيب بين الشعب السعودي والشعب القطري في هذا الهاشتاق .
كما علق أحد المواطنين القطريين بالهاشتاق قائلا ” فزعتكم ي أهل السعودية بالتاق بحد ذاتها سعادة ، الله يصلح الأمور وترجع طبيعية مثل ما كانت ، وترانا نحبكم ” ولا يزال الوسم متصدراً بالسعودية رغم العثور على الطفل القطري بصحة جيدة من قبل الشرطة التركية .
alfahd42[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يحفظه ويرد قطر للخليج
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1080 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله على سلامته .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17756 ] نشر منذ 3 ساعات
عمر الدم مايصير مويه🤗
همس ~[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله ع سلامته ~
والله يصلح الاحوال ~
الابهاوي[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدالله على السلامه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30252 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم الشعب الشعودي والقطري اخوان مهما حصل بين الحكومات من اختلاف ,,
,, الحمد لله على سلامة الولد ، قرة عيون والديه ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 2 ساعتين
مايفعلة تنظيم الحمدين لا علاقة للموطن القطري بة
وتميموة ولد موزوة كمل نقصان الحمدين في الخساسة