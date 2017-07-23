جنات تحتفل بخطوبتها على مستشار السيسي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

احتفلت بمدينة المحمدية، الفنانة المغربية جنات مهيد ليلة أول امس الجمعة بخطوبتها التي تسبق حفل زفافها ، على المحامي المصري محمد عثمان نعمان أحد المستشارين القانونين للحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك فريق عمل الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر الخطوبة، فيما نشرت الفنانة حكمت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « إنستغرام » خلال حضورها للحفل ،مقطع فيديو تظهر فيه جنات فوق « العمّارية » مرتدية قفطان أخضر فاخر مطرز بالصقلي.