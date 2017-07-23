احتراق كاميرا " ساهر " شرق عرعر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

باشرت الجهات المعنية، حريقا اندلع في إحدى كاميرات ” ساهر ” ، على طريق الشمال الدولي شرق عرعر.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني العقيد فهد الأسمر، إن فرق الدفاع المدني باشرت أمس السبت حريقا في كاميرا ساهر قرب المدينة الرياضية على طريق الشمال الدولي شرق عرعر، عند الساعة الواحدة ظهراً، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق دون أي أضرار بشرية، وأضاف بأن الجهات المختصة تولت التحقيق في ذلك.

ورجحت شرطة الحدود الشمالية في التحقيق، أن الحادثة قد يكون الحريق شب من داخل آلة الرصد نظراً للظروف الجوية واشتداد حرارة الجو حيث تشهد المنطقة الشمالية درجة حرارة مرتفعة تجاوزت 45 درجة مئوية.