احتراق كاميرا " ساهر " شرق عرعر - صحيفة صدى الالكترونية

احتراق كاميرا ” ساهر ” شرق عرعر
باشرت الجهات المعنية، حريقا اندلع في إحدى كاميرات ” ساهر ” ، على طريق الشمال الدولي شرق عرعر.
وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني العقيد فهد الأسمر، إن فرق الدفاع المدني باشرت أمس السبت حريقا في كاميرا ساهر قرب المدينة الرياضية على طريق الشمال الدولي شرق عرعر، عند الساعة الواحدة ظهراً، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق دون أي أضرار بشرية، وأضاف بأن الجهات المختصة تولت التحقيق في ذلك.
ورجحت شرطة الحدود الشمالية في التحقيق، أن الحادثة قد يكون الحريق شب من داخل آلة الرصد نظراً للظروف الجوية واشتداد حرارة الجو حيث تشهد المنطقة الشمالية درجة حرارة مرتفعة تجاوزت 45 درجة مئوية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8737 ] نشر منذ 4 ساعات
عقبال كل الكاميرات
امين[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يجعلها في وجهه يحرق أموال الدولة
abdul[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ 3 ساعات
همممممم…. من علامات الساعة ؟
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 3 ساعات
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من سفك دم مسلم بغير حق
بتوفيق من الله ثم وجود هذه الكمرات كبحت جماح مجانين السرعة وحقنت دماء المسلمين
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات
العقبى للبقيه ماهي الا لتحصيل مافي جيوب النااس
ومن قال انها تكبح سرعة المجانين من السايقين
نقول مفهومك غير صحيح المجنون مايبلش بساهر
ولكن الضعوف المساكين هم فريسة صالح كامل وكمرات ساهر