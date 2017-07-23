⁠⁠⁠⁠⁠موجة غبار تجتاح ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

موجة غبار تجتاح ينبع
تشهد محافظة ” ينبع ” والأجزاء المجاورة لها لليوم الثالث على التوالي، موجة من الغبار والأتربة في المناطق المفتوحة؛ بسبب هبوب رياح نشطة أدت إلى إثارة الأتربة والغبار.
ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في المحافظة، وطريق الشمال، وطريق ينبع النخل، وطريق ” ينبع – جدة ” ، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8740 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعينهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8740 ] نشر منذ 4 ساعات
ويرحم حالهم ويلطف بهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15621 ] نشر منذ 4 ساعات
الله ويرحمنا غبار هذا العام بزياده
alfahd42[ عدد التعليقات: 8740 ] نشر منذ 4 ساعات
والحراره بزياده بعد
alfahd42[ عدد التعليقات: 8740 ] نشر منذ 4 ساعات
والرطوبه مهيب بعيد منهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15621 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمدلله ماعندنا رطوبه والحر مو كثير. بس الغبار ذبحنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 8740 ] نشر منذ 4 ساعات
وين فيه يا لست محرومه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8740 ] نشر منذ 4 ساعات
الشرقيه حر ورطوبه
alfahd42[ عدد التعليقات: 8740 ] نشر منذ 4 ساعات
انتم وين فيه الغبار
alfahd42[ عدد التعليقات: 8740 ] نشر منذ 4 ساعات
لست محرومه انتي في ينبع ولا اي منطقه اللي عليهم غبار مثل ينبع