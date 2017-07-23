⁠⁠⁠⁠⁠موجة غبار تجتاح ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تشهد محافظة ” ينبع ” والأجزاء المجاورة لها لليوم الثالث على التوالي، موجة من الغبار والأتربة في المناطق المفتوحة؛ بسبب هبوب رياح نشطة أدت إلى إثارة الأتربة والغبار.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في المحافظة، وطريق الشمال، وطريق ينبع النخل، وطريق ” ينبع – جدة ” ، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الأجواء.