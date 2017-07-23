⁠⁠⁠⁠⁠نائب أمير جازان يشدد على إنجاز مستشفى النساء والولادة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

من أجل خدمة أبناء منطقة جازان، شدَّد نائب أمير المنطقة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، على بذل الجهود لإنجاز العمل بمستشفى النساء والولادة في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني، واطلع خلال الاستقبال، على تقرير مفصل حول تعثر مشروع مستشفى النساء والولادة بالمنطقة، والذي من المفترض أن يتم الانتهاء من إنشائه في غرة ذي القعدة لهذا العام 1438هـ.

وقدم مدير عام الشؤون الصحية، شرحاً مفصلاً عن الأسباب التي حالت دون تشغيل المستشفى في الوقت المحدد والحلول والبدائل المقترحة التي اتخذت لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وأوضح ” الشهراني ” أن صحة جازان أعدت خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات النساء والولادة بالمستشفيات من خلال إضافة عشرة أسرة إضافية في مستشفى الأمير محمد بن ناصر، بالإضافة إلى 15 سريرًا بمستشفى ضمد العام، على أن يتم دعمها بالكوادر الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى إتاحة شراء الخدمة من المستشفيات الخاصة بالمنطقة في حالة عدم توفر سرير.

ويوفر إعادة الخدمة لمستشفى جازان العام بعد التأهيل الذي يجري تنفيذه حالياً المزيد من أسرة النساء والولادة وبما يقارب 40 سريرًا.