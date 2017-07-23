نوفاك: أوبك والمستقلون سيناقشون وضع ليبيا ونيجيريا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، إن منتجين رئيسيين للنفط بمنظمة أوبك وخارجها سيناقشون الوضع في دول منتجة من بينها ليبيا ونيجيريا في اجتماع يعقد الاثنين.

وسرت تكهنات في أسواق النفط بأن الاجتماع ربما يطلب من ليبيا ونيجيريا الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج المعفيتين منه حاليا.

وسيجتمع ستة وزراء من دول منتجة للنفط من أوبك وخارجها يوم الاثنين في سان بطرسبرج بروسيا لمناقشة توقعات السوق ودرجة الالتزام بخفض الإنتاج.

وقال نوفاك إن إنتاج روسيا من الخام منخفض نحو 300 ألف برميل يوميا منذ أكتوبر تشرين الأول