⁠⁠⁠⁠⁠أمير منطقة الرياض بالنيابة يزور المصابين من رجال الأمن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بزيارة اليوم لرجال الأمن المصابين بمستشفى قوى الأمن بالرياض .

ونقل الأمير محمد بن عبدالرحمن تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل، مثمنان تضحياتهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن والذود عنهم في ميادين الشرف والعزة .

وقال سموه في كلمة وجهه لرجال الأمن أنتم فخر للدين والوطن بدفاعكم عنهم وتضحياتكم لهم .. تواجهون على حق وتذودون عن حق بكل شجاعة وبسالة .. متمسكين بعقيدتكم كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مؤمنين ومحتسبين كل ما يصيبكم في سبيل رفعة دينكم وحفظ وطنكم وطاعة ولي أمركم مؤكداً أن هذه التضحيات محل تقدير كل مواطن، داعياً الله العلي القدير أن يكتب لهم ما قدموا من عمل مشرف في ميزان حسناتهم وأن يحفظ بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – .

واطلع سموه على الرعاية الطبية المقدمة لهم، كما استمع إلى شرح عن مايقدم لهم من خدمات ومتابعة علاجية، مشدداً على الاهتمام وتقديم الرعاية الكاملة .

رافق سموه خلال الزيارة مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي ومدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عيد العتيبي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي .