بالصور.. بلقيس تٌفاجأ جمهورها وتٌثير غيرتهم - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. بلقيس تٌفاجأ جمهورها وتٌثير غيرتهم
فاجأت الفنانة بلقيس فتحي متابعيها بأنها ستقوم برحلة إلى بلد بعيد من أجل تحسين حالتها ، جاء ذلك بعدما نشرت صورة لها عبر “ إنستغرام ” أظهرت فيها شعورها بعدم الارتياح النفسي .
ونشرت عبر حسابها على “ سناب شات ” مجموعة صور تظهر فيها المفاجأة التي حضّرها لها زوجها وتشير إلى أنها ستذهب برفقته إلى الصين ، وقد تفاعل الكثير من المتابعين مع الخبر ، وسخر بعضهم من أوضاعهم ومن عدم وجود من يهتم بهم كما هي حال الفنانة.
ويُذكر أن بلقيس أطلقت أخيراً أحدث ألبوماتها تحت عنوان “أراهنكم”. وقد تضمن 12 أغنية جديدة باللهجات الخليجية و”الحضرمية” اليمنية واللبنانية والمصرية.
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8582 ] نشر منذ 5 ساعات
سكنهم مساكنهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8740 ] نشر منذ 5 ساعات
ههه سفر عشوائي ومو مدروس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15621 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3049 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يوفقك هههههه😂😊