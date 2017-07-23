 بالصور.. بلقيس تٌفاجأ جمهورها وتٌثير غيرتهم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 23

    يوليو

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بالصور.. بلقيس تٌفاجأ جمهورها وتٌثير غيرتهم

بالصور.. بلقيس تٌفاجأ جمهورها وتٌثير غيرتهم
نورة الشهري(صدى):

فاجأت الفنانة بلقيس فتحي متابعيها بأنها ستقوم برحلة إلى بلد بعيد من أجل تحسين حالتها ، جاء ذلك بعدما نشرت صورة لها عبر “ إنستغرام ” أظهرت فيها شعورها بعدم الارتياح النفسي .

ونشرت عبر حسابها على “ سناب شات ” مجموعة صور تظهر فيها المفاجأة التي حضّرها لها زوجها وتشير إلى أنها ستذهب برفقته إلى الصين ، وقد تفاعل الكثير من المتابعين مع الخبر ، وسخر بعضهم من أوضاعهم ومن عدم وجود من يهتم بهم كما هي حال الفنانة.

ويُذكر أن بلقيس أطلقت أخيراً أحدث ألبوماتها تحت عنوان “أراهنكم”. وقد تضمن 12 أغنية جديدة باللهجات الخليجية و”الحضرمية” اليمنية واللبنانية والمصرية.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8582 ] نشر منذ 5 ساعات

سكنهم مساكنهم

[ عدد التعليقات: 8740 ] نشر منذ 5 ساعات

ههه سفر عشوائي ومو مدروس

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