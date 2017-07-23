بالصور.. انهيار والد عمرو سمير اثناء تشييع جثمانه - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أدت عائلة الفنان الشاب عمرو سمير صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد الشرطة بمدينة أكتوبر، فور وصول الجثمان الذي التف بعلم مصر وصورة الراحل .

وبدأ توافد المشاركين في الجنازة، وكان النجم مدحت صالح أول الحضور وحرص على تقديم واجب العزاء لوالد عمرو ومعانقته ، ثم تم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة .

يذكر أن الإعلامي الراحل توفي قبل أسبوعين في أحد الفنادق بالعاصمة الإسبانية مدريد، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 33 عاماً.

واحتجزت السلطات الإسبانية الجثمان بعد وجود خطأ في حجز الفندق، حيث تبين أن الفنان الراحل توفي في غرفة محجوزة باسم صديقه، وطلب المدعي العام الإسباني التحقيق للتأكد من أن المتوفى ليس هو الشاب الذي حُجزت الغرفة باسمه، والتأكد أيضا من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وبدأ سمير حياته كممثل وهو في سن العاشرة، حيث شارك في فيلم “القتل اللذيذ”، أمام ميرفت أمين، وبعد تخرجه في كلية الإعلام تقدم إلى مسابقة المذيعين بقناة “ميلودي، ثم اتجه إلى قناة “دريم” لفترة، وشارك في تقديم البرنامج الشبابي الناجح “شبابيك” مع هبة شعير وإياد ودينا الشربيني، وبعد فترة اتجه إلى قناة otv وقدم برنامج “إيه الأخبار”. وفي العامين الماضيين عمل في قناة “نايل لايف” في التلفزيون المصري.