لاعب الارسنال يرغب في الرحيل - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

أكدت العديد من التقارير الصحفية، اقتراب مهاجم أرسنال الإنجليزي، أليكسيس سانشيز، من الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن هناك عقبة كبيرة، تهدد إتمام هذه الصفقة.

وقالت صحيفة “ ميرور ” البريطانية، إن التشيلي أليكسيس سانشيز، طلب الحصول على 500 ألف إسترليني أسبوعياً، للموافقة على الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن سانشيز، يرغب في الحصول على الراتب الأساسي، الذي يحصل عليه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع برشلونة، وهو ما يجده النادي الباريسي مكلفا، وقد يرفض إتمام الصفقة.

وكان سانشيز، طلب من بايرن ميونيخ الألماني، راتبا أسبوعياً يصل إلى 420 ألف إسترليني، وهو ما دفع النادي البافاري، للتخلي عن فكرة التعاقد معه.