أمير مكة يكشف تفاصيل مشروع الفيصلية في مؤتمر صحفي الأربعاء القادم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يعقد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، الأربعاءالقادم مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية ، الذي اطلع عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في قصر السلام بجدة الأسبوع الماضي ووجه بتحويل اسمه من السلمانية إلى الفيصلية.

وقال مستشار أمير منطقة مكة المكرمة أمين عام هيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، أن الأمير خالد الفيصل سيكشف عن تفاصيل المشروع السكني والإداري والترفيهي الذي يشارك في تنفيذه القطاع الخاص بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن سموه سيتطرق إلى أهداف المشروع ومكوناته والخدمات التي يقدمها للمنطقة.