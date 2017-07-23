منظمة دولية: أزمة اليمن عار على الإنسانية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قال رئيس منظمة ” كير انترناشونال ” الأمريكية غير الحكومية ” وولفغانغ جامان ” اليوم السبت إن الأزمة الإنسانية في اليمن تشكل ” عارا على الإنسانية “.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في صنعاء عقب مهمة استمرت خمسة أيام ” نحن والوضع الحالي يمثل بلا شك عارا على الإنسانية “.

وأضاف جامان أننا في القرن 21 و العديد من المناطق على حافة المجاعة ، مشيرا إلى أن 60 في المئة من البلاد في وضع انعدام أمن غذائي وأكثر من نصف السكان لا تصل إليهم مياه الشرب .

وطالب جامان المجتمع الدولي بالتضامن مع اليمن من أجل حل أزمة نحو 27 مليون شخص.