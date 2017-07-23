الشرطة تطيح بالمتهمين بقضية طعن شاب في بيشة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

قال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش أنه ورد بلاغ لشرطة محافظة بيشة يوم الخميس الموافق 1438/11/27هـ من مستشفى الملك عبدالله المتضمن حضور شخص في العقد الثاني من العمر مصاب بطعن بألة حادة .

وفور تلقي البلاغ تم إلإنتقال للموقع وسماع أقوال المجنى عليه وإكمال إجراءات الإستدلال الأولية و تم تكثيف التواجد الأمني ونقاط التفتيش على مداخل المحافظة وتم القبض على المتهمين في العقد الثاني من العمر وأشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص.