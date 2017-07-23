شرطة جازان تضبط مصنعا للخمور بصامطة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة بمركز شرطة محافظة صامطة من الإطاحة بامرأة أفريقية وشخص آخر من بني جلدتها يديرون مصنعا للخمور بأحدى الشقق وذلك بعد رصد عمليات مشبوهه لهما فتم متابعتهما وعند التأكد من ممارستهم لهذا النشاط المشبوه تم مداهمتهم وأتضح بأن الشقة عبارة عن مصنع متكامل للخمور.

فتم التحفظ على مابداخله وإحالة المضبوطين لجهة الاختصاص.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره للفرقة القابضة حاثا على بذل المزيد من الجهود والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره.