بالصور..الداخلية المصرية: تصفية 8 عناصر إرهابية في صحراء الفيوم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قالت وزارة الداخلية المصرية، عن تصفية 8 من عناصر حركة ” حسم ” الإرهابية في صحراء محافظة الفيوم.

وأوضحت أنه تم تحديد معسكر لتدريب العناصر الإرهابية بنطاق الظهير الصحراوى لمركز شرطة سنورس، محافظة الفيوم، وحال اقتراب القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع عدد 8 عناصر وهم كل من: ” نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم، محمد عواد محمد حنفى الشلقانى، محمد جمال عدلي رضوان، إسلام أحمد سليمان محمد، أحمد عبد الفتاح أحمد جمعة، عبد الرحمن عبد المعطى مصطفى محمد، عمر عادل محمد عبد الباقى، محمد راضى إسماعيل محمد “.

وعثر بالوكر على كل من: 4 بنادق آلية، بندقية خرطوش، طبنجة عيار 9مم، كمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات، وسائل إعاشة، كميات من المواد الغذائية المحفوظة والمعلبة، وبعض الشواخص المستخدمة في التدريب على الرماية، 2 دراجة بخارية، كمية من جراكن المياه، مواد بترولية.

وأكدت الوزارة أنه تم تحديد وكرين آخرين لعناصر الحركة بمحافظتى (الجيزة، الشرقية) اللذين تم اتخاذهما كمقار لعقد اللقاءات التنظيمية للإعداد والتخطيط لعملياتهم الإرهابية، حيث تم ضبط 5 عناصر من الحركة وعُثر بحوزتهم على العديد من الأوراق والمخططات التنظيمية ومستهدفات العمليات خلال الفترة المقبلة.