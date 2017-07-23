العدل تطلق " بوابة ناجز " للخدمات الإلكترونية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أطلقت وزارة العدل خدمة إلكترونية تحت مسمى ” بوابة ناجز ” يمكن من خلالها الاطلاع على جميع السجلات العدلية من صكوك عقارية ووكالات وما يتعلق بالقضايا من نصوص أحكام وضبوط للجلسات وغيرها من الخدمات.

وتعتبربوابة ناجز منصة إلكترونية رئيسية، يتم من خلالها تقديم كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية، وستكون منفذا للتواصل الفعال لتسهيل وصول الخدمات والمعلومات، وتم في هذه المرحلة إتاحة خدمات الاستعلام عن الوكالات والقضايا وقرارات التنفيذ والإنهاءات والعقارات.