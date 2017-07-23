خيركم تخرج 5 آلاف حافظ وحافظة للقرآن .. والغالبية من الأعاجم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن الجمعية خرجت خلال الاعوام الخمس الماضية خمسة آلاف حافظ وحافظة لكتاب الله أعمارهم بين 5 و 70 عاما ، وتعد الأولى في المملكة من ناحية عدد الخريجين كل عام.

وأوضح رئيس خيركم أن حلقات القرآن بجدة غالب حفاظها من المجمعات القرآنية الصباحية لغير الناطقين بالعربية والتي تضم 8 جنسيات وهي التركية والباكستانية والتشادية والبرماوية والصومالية والهندية والبنغلاديشية والأفغانية.

وبين المهندس حنفي أن الجمعية باتت على مرمى حجر من إنشاء رابطة خاصة بحفاظ كتاب الله تهتم بهم وتعمل على تطويرهم والاستفادة منهم في برامج مختلفة. لافتا إلى أن 250 حافظًا يتم توزيعهم على مساجد محافظة جدة في إطار برنامج يهدف إلى سد حاجة المساجد بالكفاءات من الأئمة المؤهلين لصلاة التراويح مشيرًا إلى أن الحلقات القرآنية لها الدور الكبير في معالجة الانحراف الفكري والسلوكي لأن القرآن، فيه الهدى والرشاد، والحكمة والسداد والعبر والمواعظ و فيه ترغيب في الفضائل وترهيب من الرذائل، فهي المحضن التربويُّ لغرس قيم الإسلام.

وذكر رئيس خيركم أن ٧٠ % من الحفظة يسلكون طريق التعليم الجامعي، بما في ذلك الكليات العلمية مثل الطب والهندسة والصيدلة والتخصصات العلمية الأخرى، ومنهم من انخرط في تعليم القراءات والدراسات القرآنية.