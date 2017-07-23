بالصور.. السفير السوداني يحتفل بزفاف ابنته على نيل القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

شهد أحد الفنادق الكبرى على نيل القاهرة ، أحتفال السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان لدى القاهـرة بعقد قران وزفاف كريمته، الدكتورة دينا، على المهندس محمد على حمد النيل إبراهيم

، بحضور حشد من الجالية السودانية في مصر وأعضاء السفارة واسرتي واقارب العروسين الذين حضروا من الخرطوم لمشاركة السفير فرحته.

حضر الحفل الوزيرة الدكتورة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، والسفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية، والسفير محمد إدريس، مساعد وزير وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير على بن أحمد العيسائى سفير سلطنة عمان لدى مصر وعدد من الدبلوماسيين الأفارقة المعتمدين لدى ” مصر ” ، وعدد من الإعلاميين المصريين المتخصصين فى الشئون العربية والافريقية. وأحيا الحفل النجمــة جواهر وهدى عربى ومحمد موسى وعثمان الأطرش.