الشؤون الصحية بالمدينة تمنع طاقم طبي من السفر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

منعت الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة طاقما طبيا في مستشفى الملك فهد من السفر لحين الانتهاء من التحقيق في اتهام مواطن للطاقم بالتسبب في بتر قدم ابنه.

وأوضح عبدالله رزيق الجابري والد الطفل إن ابنه نايف (13 عاما) دخل مستشفى الملك فهد منذ 8 أشهر مصابا بكسر في ساقه اليمنى، وكانت حالته الصحية جيدة ولا يشكو سوى من الكسر فقط، وتم تنويمه يومين ثم خضع لجراحة لتثبيت الكسر، وارتكب الطاقم الطبي خطأ طبيا أدى إلى توقف الدم عن الجريان بالقدم المصابة، كما أدى الخطأ لحدوث نزيف في البطن، واعترف الطبيب لي بالخطأ الذي حصل واعتذر لي بعد يوم من العملية .

وقال ” تقدمت بشكوى للشؤون الصحية والوزارة، وحضر الطبيب وأقر بالخطأ ، مطالبا بنقل ابنه إلى مدينة الأمير سلطان بالرياض لتركيب قدم صناعية له ليتكيف مع واقعه الجديد .”

و أوضحت مديرية الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة أنها تلقت شكوى المواطن عما تعرض له ابنه، والمعاملة تحت إجراءات التحقيق النظامية.

مما دعى إدارة مدرسة متوسطة العلا بن الحضرمي التي يدرس فيها الطفل المصاب بتنظيم حفلاً عقب عملية البترلإخراجه من الحالة النفسية التي تعرض لها