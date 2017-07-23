قرقاش: سررت بتحيّز وارتباك تقرير الجزيرة عنّي - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

انتقد من جديد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش اليوم، قناة الجزيرة القطرية التي تدعم الإرهاب دائما، وقال أنها ستخرج من هذه الأزمة قناة محلية ومنشور حزبي باهت.

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر: سررت بتحيّز وإرتباك تقرير الجزيرة الذي تناولني لأنه خير دليل على غياب المهنية، ستخرج الجزيرة من هذه الأزمة قناة محلية ومنشور حزبي باهت.

ويأتي ذلك بعد ساعات من رد مفحم للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني على ما عرضته القناة القطرية في أحد برامجها التي ترصد مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض السخرية، حيث بثت مقطعا يظهر إعلاميا سعوديا، قالت الجزيرة إنه المستشار القحطاني، أيام عمله مراسلا وهو يقوم بتسجيل تقرير صحفي، ويعيد التسجيل أكثر من مرة، وركزت على ما سمته ” التعليقات الساخرة ” على المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن رد القحطاني على قناة الجزيرة كان سريعا ومفحما، إذ أوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن الشخص الذي ظهر في الفيديو ليس سعود القحطاني، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ليس من المعيب على أي إعلامي إعادة التسجيل أكثر من مرة.

وقال القحطاني على تويتر ” ليس غريبا أن تظهر الجزيرة بهذا المنظر البائس والكذب الفاضح، فمفتاح فهم سياسة القناة التي رسمها القائمون عليها هو: الكذب على قدر الألم .”

ثم أوضح في تغريدة أخرى هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو وقال “ا لأخ الكريم الذي ظهر في المقطع الذي نشرته الجزيرة هو الأستاذ مشعل العنزي. وليس هناك عيب أنه أعاد تسجيل المقطع “.